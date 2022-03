Galante: «Inter, oggi partita difficile ma dobbiamo vincere! Vedi il Napoli»

Galante è presente a San Siro per Inter-Fiorentina. A pochi minuti dal via dell’anticipo della trentesima giornata di Serie A l’ex difensore ha rilasciato un paio di battute in chiusura del prepartita su Inter TV.

VINCERE IN QUALSIASI CASO – La partita di oggi è determinante per la classifica e non solo. Fabio Galante, citando anche l’altro anticipo, spiega come riuscire a ottenere l’obiettivo: «Che gara mi aspetto? Una gara difficile come tutte quelle da qui alla fine. Abbiamo visto anche il Napoli con l’Udinese, che ha vinto 2-1 ma in maniera sofferta l’ha portata a casa. Sarà una partita difficile ma dobbiamo riuscire a vincere».