Biraghi: “Napoli molto chiuso. Ritorno? L’Inter puÃ² vincere contro tutti”

Biraghi: “Napoli molto chiuso. Ritorno? L’Inter può vincere contro tutti”

Cristiano Biraghi ha parlato ai microfoni di “Sport Mediaset” dopo Inter-Napoli di ieri sera, semifinale di andata di Coppa Italia che ha visto i nerazzurri sconfitti 1-0

NAPOLI CHIUSO, MA NIENTE SCUSE – Biraghi parla di un Napoli molto chiuso e di un’Inter forse scarica dopo il derby, ma non deve essere una scusante: «Loro si sono palesemente difesi, complimenti a loro. Dovevamo sfruttare meglio qualche occasione, ma non era facile per come erano chiusi. Il derby ha tolto tante energie, ma non deve essere una scusante. Noi ci crediamo, possiamo ribaltare. Siamo una squadra forte e sappiamo che possiamo vincere contro chiunque».