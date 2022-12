Betis-Inter sabato, per i due club manca ancora la principale informazione

Conto alla rovescia per Betis-Inter, la prossima amichevole per la squadra di Inzaghi (vedi calendario). In vista della partita di sabato (ore 18) c’è però ancora da definire un’informazione per tutti e due i club.

COME VEDERLA – Al momento, l’amichevole Betis-Inter non ha ancora trasmissione in diretta TV o streaming. Questo vale sia per la Spagna sia per l’Italia, visto che non l’ha annunciata nemmeno la società padrona di casa. L’ultima partita del Real Betis ha visto la diretta (anche) sul canale ufficiale del club, contro il Manchester United (vedi articolo). Le due dell’Inter a Malta, invece, erano in diretta streaming su Facebook e a pagamento (2.29€ contro lo Gzira United, 3.49€ contro il Red Bull Salisburgo). In questi giorni è previsto che si definisca dove sarà trasmessa la partita, ma a oggi non si conosce ancora chi (e come) trasmetterà Betis-Inter.