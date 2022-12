Argentina con un dubbio davanti per la Croazia, ma non per Lautaro Martinez

Ultime ore in vista di Argentina-Croazia, che si giocherà alle 20. Scaloni ha un dubbio dell’ultimo momento, ma non riguarda Lautaro Martinez: ne parla la TV TyC Sports.

ANCORA FUORI – Nonostante un problema in attacco l’Argentina non dovrebbe affidarsi a Lautaro Martinez stasera con la Croazia. Angel Di Maria ha avuto una contrattura di recente e non è ancora al 100%, motivo per cui Lionel Scaloni ha dieci maglie assegnate su undici. L’ultima, senza il giocatore della Juventus, potrebbe portare a un cambio di modulo: non più 4-3-3 ma 4-4-2. Leandro Paredes è il favorito per sostituirlo, stando a TyC Sports, con Enzo Fernandez che avrebbe un ruolo più avanzato. Julian Alvarez e Lionel Messi i due sicuri in attacco, con quarta panchina consecutiva per Lautaro Martinez. Questa la probabile formazione di Scaloni per Argentina-Croazia, secondo TyC Sports: E. Martinez; Molina, Romero, Otamendi, Tagliafico; De Paul, Fernandez, Mac Allister; Di Maria o Paredes, Messi, J. Alvarez.