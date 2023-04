Benfica-Inter, le probabili scelte di Schmidt. Difesa inedita – TS

Benfica-Inter sarà una notte fondamentale per la stagione di entrambe le squadre. Roger Schmidt dovrà sopperire alle assenze gravi in difesa, per questo ci saranno nomi inediti secondo quanto scritto da Tuttosport.

ASSENTI – Nicolas Otamendi squalificato, Alexander Bah infortunato contro il Porto. Per Roger Schmidt sarà rivoluzione in difesa senza due dei suoi titolari inamovibili. Al loro posto il Benfica dovrebbe avere Morato, giocatore classe 2001, e Gilberto. Contro l’Inter secondo Tuttosport la squadra portoghese si affiderà al doppio mediano con Florentino e Chiquinho. In avanti rimangono le sicurezze della stagione dei lusitani, da Joao Mario e Frederik Aursnes, fino a Rafa Silva e il bomber Goncalo Ramos. Benfica (4-2-3-1): Vlachodimos; Gilberto, Antonio Silva, Morato, Grimaldo; Florentino, Chiquinho; Joao Mario, Rafa Silva, Aursnes; Goncalo Ramos.

Fonte: Tuttosport