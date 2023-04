Lautaro Martinez, all’Inter serve il toro da trasferta. I numeri – TS

Lautaro Martinez sta vivendo un periodo buio, uno dei suoi soliti in tutte le stagioni. L’Inter ha bisogno di lui con il Benfica, i numeri dell’argentino nelle notti europee in trasferta sono eccellenti e Tuttosport lo ricorda.

TRASFERTA – Lautaro Martinez soffre la pressione di San Siro in Champions League? Tuttosport ha riportato dati particolari circa le reti segnate dall’argentino in trasferta nelle grandi notte europee: ben sette. Ha colpito a Madrid, a Liverpool e a Barcellona e si trova ad un solo gol da Sandro Mazzola e Hernan Crespo, i due migliori marcatori fuori da Milano per l’Inter nella Coppa dei Campioni/Champions League. L’argentino sta vivendo un periodo no ed è più che giustificabile viste le fatiche della stagione, soprattutto quelle del Qatar. Al suo fianco si muoverà Edin Dzeko, che non segna da Riad in Supercoppa Italiana ma che si esalta nelle notti così importanti.

Fonte: Tuttosport – Stefano Pasquino