Benfica-Inter, Bah in dubbio per il match di Champions League

Alexander Bah si è infortunato e sarebbe in dubbio per Benfica Inter, match valido per l’andata dei quarti di finale di Champions League.

INFORTUNIO – Secondo quanto riportato da SportItalia.com, Alexander Bah è in dubbio per Benfica-Inter, partita valevole per l’andata dei quarti di finale di Champions League. Il terzino si è infortunato nel corso del match con il Porto a seguito di un violento impatto al ginocchio sinistro e le sue condizioni saranno valutate nelle prossime ore.

Fonte: SportItalia.com