Bastoni out, chi al suo posto? Inzaghi ha due opzioni diverse – CdS

L’Inter alle 18 affronta l’Udinese di Cioffi alla Dacia Arena di Udine. Per alzare lo scudetto a fine stagione serve vincere tutte le partite rimanenti e sperare in un passo falso del Milan. Oggi contro i friulani non c’è Alessandro Bastoni con Inzaghi che ha due opzioni al suo posto.

SOLUZIONI – Una è una soluzione offensiva, l’altra invece più concreta in difesa ma abile a spingere. Stiamo parlando, nel primo caso di Federico Dimarco, nel secondo di Danilo D’Ambrosio. Dimarco è partito titolare nelle ultime due partite proponendo grande spinta e ottimi inserimenti da dietro ad aprire le difese avversarie. D’Ambrosio invece non gioca titolare dall’uscita contro lo Spezia dove, tra l’altro, servì l’assist a Brozovic in occasione del primo gol dell’Inter. Con l’inserimento di D’Ambrosio sarebbe inevitabile il trasloco di Skriniar sul centro-sinistra della difesa con de Vrij in mezzo. Tra i due, secondo il Corriere dello Sport, D’Ambrosio dovrebbe essere favorito.

Fonte: Corriere dello Sport – Andrea Ramazzotti