Barella, senza Calhanoglu serve una mano in impostazione

L’Inter, di scena alle 18 alla Dacia Arena di Udine contro l’Udinese, deve vincere per continuare a correre verso lo scudetto. I nerazzurri hanno 4 partite per alzare al cielo il titolo e oggi, contro i friulani, sarà fondamentale anche l’apporto di Nicolò Barella.

DIFFERENZA – L’Inter non ha oggi contro l’Udinese Hakan Calhanoglu con il centrocampista turco squalificato dopo il giallo rimediato a Bologna. Al suo posto dovrebbe agire Arturo Vidal con Brozovic e Barella a completare la linea mediana. Senza Calhanoglu però servirà che Barella dia una mano in fase di impostazione a Brozovic. Il turco infatti, anche contro il Bologna, era colui che si abbassava a far gioco quando Brozovic era seguito a uomo. Contro l’Udinese, considerando che Vidal è appena rientrato e magari non è al 100%, dovrà essere Barella a dare l’apporto giusto al compagno e amico Brozovic.