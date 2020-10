Bastoni e Nainggolan a parte ma l’Inter spera: il punto prima della UCL – Sky

Alessandro Bastoni Inter

Bastoni e Nainggolan sono solo due degli otto assenti nerazzurri dell’ultimo derby. Come riportato da “Sky Sport”, in vista del prossimo impegno europeo Conte spera di poterli recuperare

RECUPERI IMPORTANTI – Qualche buona notizia per Antonio Conte in vista del debutto in UEFA Champions League contro il Borussia Monchengladbach. Per la partita di mercoledì forse l’Inter riuscirà a recuperare Alessandro Bastoni e Radja Nainggolan. Che, terminata la quarantena (dieci giorni, ndr), ora devono completare l’iter dopo il tampone negativo. Oggi i due hanno svolto un allenamento differenziato e distanziato rispetto al resto del gruppo, ieri in campo nel Derby di Milano. Di sicuro in Europa con l’Inter tornerà Stefano Sensi, assente in Serie A solo per squalifica.