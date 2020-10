Inter, l’erede di Handanovic arriva dal Sud America? Nome nuovo in porta

Samir Handanovic

L’Inter sta già pensando al portiere della prossima stagione. In Messico – precisamente il quotidiano Record – assicurano, forse con troppa convinzione, che sul taccuino (come erede di Handanovic?) c’è un nazionale colombiano

NUOVO NUMERO UNO – Nome nuovo per la porta nerazzurra, a sorpresa! Si tratta del colombiano Camilo Vargas, classe ’89 attualmente in forza ai messicani dell’Atlas. Ed è proprio dal Messico che arriva la notizia dell’interesse nerazzurro per la prossima stagione. La stessa società rossonera sarebbe già a conoscenza dell’interesse a tal punto da ipotizzare la sua partenza a breve, direzione Europa. Da aggiungere che si tratta di un calciatore con lo status di extra comunitario.

EREDE DI HANDANOVIC? – La notizia in Italia ancora non ha avuto conferme (né smentite). Però, considerando l’età di Vargas, già 31enne, c’è da credere che l’eventuale interesse dell’Inter non sia in prospettiva. Anzi… Lo stesso valore di mercato, di poco superiore al milione di euro, toglie credibilità all’ipotesi erede di Samir Handanovic, oggi 36enne. Non un gran nome, ecco. Un punto a favore di Vargas? La data di nascita, 9 marzo. Come l’Inter. Anche questa da confermare, però.

Fonte: Record – David Medrano