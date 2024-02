Barzaghi: «Inter-Atletico Madrid, certezze per Inzaghi. Questo l’11»

Matteo Barzaghi ha parlato della probabile formazione di Simone Inzaghi per Inter-Atletico Madrid, partita valida per l’andata degli ottavi di finale di Champions League.

FORMAZIONE INTER – Queste le parole di Matteo Barzaghi in collegamento con gli studi di Sky Sport 24 in vista di Inter-Atletico Madrid, partita valida per l’andata degli ottavi di finale di Champions League. «Sommer in porta, con la difesa composta da Pavard, de Vrij (perché Acerbi è infortunato) e Bastoni. Darmian e Dimarco sulle fasce. Barella, Calhanoglu e Mkhitaryan a centrocampo. Lautaro Martinez e Thuram in attacco. Certezze per l’Inter che ha fatto riposare i due esterni contro la Salernitana e ora Inzaghi li ripiazza dal primo minuto. Per cui questo sarà l’11, per quanto riguarda questa sera, dell’Inter».

Fonte: Sky Sport 24