Inter-Atlético Madrid, Morata pretattica completa? La formazione

Per Inter-Atlético Madrid resta il dubbio legato a Morata: è convocato, a nove giorni dall’infortunio contro il Siviglia. Da capire se Simeone lo rischierà subito in formazione oppure no.

SOLO UNO SCHERZO? – Inter-Atlético Madrid vedrà anche Alvaro Morata fra i protagonisti. Non doveva esserlo, addirittura era in dubbio anche per il ritorno, invece si è allenato in gruppo sia domenica sia ieri ed è convocato. Una stranezza, che fa pensare come Diego Pablo Simeone e i suoi abbiano fatto pretattica millantando un infortunio molto più grave di quanto non fosse realmente. La certezza nell’Atlético Madrid in attacco è che giocherà Antoine Griezmann, sul suo compagno di reparto… c’è il dubbio che possa davvero essere Morata. Le alternative sono Memphis Depay e Angel Correa, più fattibile possa toccare all’olandese tenendo Morata in panchina e pronto per il secondo tempo. Con Marcos Llorente invece andrebbe come seconda punta chi in realtà non è attaccante

GLI ALTRI – Modulo speculare per Inter e Atlético Madrid: entrambe usano il 3-5-2. Gli esterni di Simeone sono da un lato Nahuel Molina, già visto in Serie A con l’Udinese, e dall’altro Samuel Lino che è molto offensivo. Quest’ultimo peraltro è in ballottaggio con Reinildo Mandava. In difesa torna José Maria Giménez, reduce da un infortunio, e giocherà assieme a due fra Mario Hermoso (pressoché sicuro), Stefan Savic (ex Fiorentina) e Axel Witsel (ormai stabilmente arretrato come centrale aggiunto). I tre di centrocampo vedono Rodrigo de Paul, Koke e Saul Niguez a meno che non sia inserito Llorente (che come detto può fare anche la seconda punta). In porta va Jan Oblak e qui la pretattica dei colchoneros non può esistere, a differenza di Morata. Questa la probabile formazione di Simeone per Inter-Atlético Madrid: Oblak; Savic, Giménez, Hermoso; Molina, De Paul, Koke, Llorente, Lino; Griezmann, Memphis.