Precedenti Inter-Atlético Madrid: c’è una rivincita da prendere

Inter-Atlético Madrid si giocherà alle 21 per l’andata degli ottavi di finale di Champions League: fra i precedenti ce n’è solo uno ed era una finale.



I PRECEDENTI – Quello di stasera sarà l’Inter-Atlético Madrid numero 1 in casa. L’unica sfida a livello ufficiale tra le due squadre risale al 27 agosto 2020, finale di Supercoppa Europea. Al Louis II di Monte-Carlo si sfidano le squadre che hanno vinto la Champions League e l’Europa League nella precedente trionfale stagione. L’Inter è reduce dal Triplete ma già passata da José Mourinho a Rafa Benitez, perde l’unica competizione non aggiudicata nel magico 2010. Primo tempo equilibrato, poi sblocca la situazione José Antonio Reyes al 62′. L’Atlético Madrid raddoppia all’83’ con Sergio Aguero, quindi proprio al 90′ Diego Milito potrebbe rendere il recupero infuocato ma sul rigore concesso per fallo di Raul Garcia su Goran Pandev è David de Gea, all’epoca giovanissimo, a parare il tiro del Principe. Di recente le due squadre si sono affrontate nell’International Champions Cup, amichevole: super gol di Lautaro Martinez l’11 agosto 2018, 0-1 al Metropolitano. In un altro dei precedenti non ufficiali, il 25 agosto 1997, vittoria dell’Atlético Madrid per 1-0 con gol di un futuro giocatore dell’Inter: Christian Vieri.