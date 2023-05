Barella ritrova il Verona, un dato fa ben sperare per il ritorno al gol in Serie A

Barella non segna in campionato dalla dodicesima giornata con il gol segnato alla Sampdoria. Mercoledì ritrova il Verona, contro i gialloblù un dato che fa ben sperare.

DA RITROVARE – Nicolò Barella in questo campionato ha segnato cinque gol in Serie A (e altri tre in Champions League. L’ultimo gol in campionato, però, risale alle dodicesima giornata con il gol realizzato ai danni della Sampdoria. In questo finale di stagione sarà importante ritrovare il gol anche dei centrocampisti, per questo motivo Simone Inzaghi spera nella svolta già a partire dalla sfida di domani. Contro il Verona, non a caso, Barella ha segnato il suo primo gol in Serie A in nerazzurro con un tiro da fuori area il 9 novembre 2019 a San Siro.