Barcellona, prima seduta in vista dell’Inter: un protagonista in particolare

Il Barcellona, dopo aver conquistato 3 punti con il Mallorca, si prepara alla sfida di Champions League con l’Inter in programma martedì 4 ottobre a San Siro alle ore 21.00 e valevole per la terza giornata della fase a gironi. I blaugrana hanno svolto un seduta di allenamento post match

PRIMA SGAMBATA – Il Barcellona di Xavi Hernandez vola in campionato e adesso punta a bissare la vittoria anche in Champions League dove martedì sfiderà l’Inter di Simone Inzaghi. I blaugrana hanno svolto oggi il primo allenamento in vista della sfida che andrà in scena a San Siro martedì alle 21 con una seduta post match sul campo 2 della Ciutat Esportiva Joan Gamper. Il protagonista è il pallone europeo, utilizzato dal Barcellona in questa prima sgambata per arrivare a San Siro più pronti che mai.