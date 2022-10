Festa Monza al Marassi: 0-3 alla Sampdoria! In gol anche Sensi

Vittoria per il Monza sul campo della Sampdoria: 0-3 per la squadra di Palladino. Fra i marcatori anche Stefano Sensi

SUCCESSO – Secondo successo consecutivo per il Monza di Raffaele Palladino che, dopo aver battuto la Juventus fa il paio al Marassi contro la Sampdoria. I lombardi si impongono per 0-2: a decidere il match la rete di Pessina all’11’ che, su sponda di Ciurria, insacca a pochi passi e quella di Caprari, arrivata al 67′ con un bel tiro al volo di destro. Chiude la partita Stefano Sensi: il calciatore in prestito dall’Inter, al 95′ trafigge Audero dal limite dell’area. Il Monza sale così al sedicesimo posto il classifica, con 7 punti conquistati. Continua, invece, la crisi della Sampdoria di Giampaolo: ultimo posto in classifica con appena due punti conquistati.