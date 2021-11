Ausilio: «Rinnovo Barella ai dettagli! Mercato? Miglioriamo l’Inter»

Ausilio prima di Sheriff-Inter, valevole per la quarta giornata di UEFA Champions League, ha parlato dell’importanza di questa sfida, facendo poi un riferimento al mercato, ai rinnovi di Barella e Brozovic e la nuova avventura di Antonio Conte. Di seguito le sue parole su Sky Sport.

PARTITA E RINNOVI – Ausilio prima di Sheriff-Inter, su Sky Sport ha parlato così: «Sarà una partita difficile come tutte le gare di Champions. Questa squadra ha meritato i punti che ha fatto, abbiamo vinto la partita di andata. Serve la migliore Inter per vincere anche questa partita. Novità sui rinnovi prima della sosta? Magari prima! Soprattutto con Barella siamo ormai ai dettagli, sono assolutamente fiducioso. Per quanto riguarda Marcelo Brozovic posso dire che abbiamo enorme voglia di estendere il contratto per più tempo, a breve avremo un incontro con i suoi agenti. È un giocatore importante e vogliamo faccia parte del nostro progetto in futuro, però vogliamo sentire cosa avranno da dire».

NUOVA AVVENTURA – Ausilio augura il meglio ad Antonio Conte per la sua nuova avventura e parla di mercato: «Onestamente non l’ho sentito perché è stata un’operazione veloce e noi eravamo in viaggio. Posso solo dire che sono contento per lui e farà sicuramente bene al Tottenham. Paura a gennaio? Non ho paura, so quali sono le nostre intenzioni cioè quella di andare avanti con questo gruppo e a gennaio non verrà presa in considerazione nessuna uscita. A gennaio daremo solo continuità a lavoro che è partito a luglio ma le valutazioni che faremo saranno volte a migliorare l’Inter e non a indebolirla».