Atalanta-Inter, tutti i dubbi di Gasperini: chance Pessina, occhio a Ruggeri

Condividi questo articolo

Gian Piero Gasperini Atalanta

Gian Piero Gasperini deve sciogliere parecchi dubbi di formazione in vista di Atalanta-Inter, match in programma domenica alle 15

MAGLIE IN BILICO – Atalanta-Inter è una gara spartiacque per le ambizioni delle due squadre nerazzurre, uscite ammaccate dagli ultimi impegni di Champions League. Gasperini deve ritrovare certezze ma valuta alcuni cambi di formazione rispetto alla sconfitta col Liverpool di martedì scorso. In attacco, certi di una maglia sono Duván Zapata e Alejandro Gomez. Si giocano un posto Josip Ilicic, Ruslan Malinovs’kyj e Luis Muriel. A centrocampo, dovrebbe esserci Matteo Pessina al fianco di Remo Freuler. Sulle corsie laterali, potrebbe essere confermato il giovanissimo Matteo Ruggeri: in tal caso, sarebbe il debutto in Serie A (dal primo minuto) per il classe 2002. A destra rimane il dubbio sulle condizioni di Hans Hateboer. In difesa confermati Toloi e Djimsiti, ballottaggio Romero-Palomino per completare il pacchetto davanti a Sportiello.