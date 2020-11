Roberto Mancini positivo al coronavirus: asintomatico e già in isolamento

Roberto Mancini Italia

Roberto Mancini è risultato positivo al coronavirus. La notizia è stata ufficializzata dalla Figc. I dettagli

CONTAGIATO – Il commissario tecnico della Nazionale italiana, Roberto Mancini, è risultato positivo al coronavirus. Il ct azzurro è asintomatico e già in isolamento presso la sua abitazione. Dopo Edin Dzeko, un altro illustre contagiato in poche ore per il panorama calcistico del nostro paese. Ecco la nota ufficiale diffusa dalla Figc: “Nell’ambito dei controlli periodici effettuati dalla Figc per i componenti degli staff tecnici delle Nazionali in vista dei prossimi impegni nelle competizioni Uefa, il Ct Roberto Mancini è risultato positivo al Covid-19. Del tutto asintomatico, nel rispetto delle disposizioni vigenti, il tecnico degli Azzurri si è posto in isolamento fiduciario presso la propria abitazione a Roma. La Figc ha tempestivamente avvisato la Asl territorialmente competente. Il Ct potrà aggregarsi al raduno della Nazionale a Coverciano una volta completato il percorso previsto dalle norme e dai protocolli Uefa Return to play e Figc.”