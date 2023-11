Atalanta-Inter, cominciano le trasferte dure che segnano il 2023

Atalanta-Inter è uno dei tre anticipi di oggi per l’undicesima giornata di Serie A. Al Gewiss Stadium di Bergamo alle 18 la capolista è chiamata al primo di tanti incroci di spicco in trasferta.

LISTA LUNGA – Atalanta-Inter avvia una serie di trasferte non certo facili per la squadra di Simone Inzaghi. Mercoledì prossimo ci sarà il Red Bull Salisburgo, dopo la sosta la Juventus, il Benfica e il Napoli tutte una dietro l’altra in rapida successione, quindi la Lazio prima di Natale. Un filotto che dirà molto sulle potenzialità della capolista di lottare per vincere la Serie A, oltre che di potersi giocare il primo posto nel girone di Champions League. Contro il mai rimpianto ex Gian Piero Gasperini, ma anche l’obiettivo sfumato in estate Gianluca Scamacca, l’Inter è chiamata alla prima conferma dopo aver superato la Roma. Perché la Juventus, pur giocando partite orribili, è pur sempre a pochi passi e non permette passi falsi.

LA GESTIONE – Atalanta-Inter arriva dopo un infrasettimanale senza partite per Inzaghi, che ha così potuto gestire al meglio i carichi di lavoro. Una rarità: escluse le soste non accadeva da due mesi, cioè tra il Cagliari e la Fiorentina a cavallo fra agosto e settembre. Logico pensare che la formazione possa essere la stessa di sei giorni fa, senza mutazioni perché non ce n’è bisogno oggi. Quelle – magari – arriveranno a Salisburgo, dove si spera di recuperare per la panchina almeno uno fra Marko Arnautovic e Juan Guillermo Cuadrado indisponibili anche oggi. Nell’Atalanta il dubbio principale è legato a Giorgio Scalvini, pure per i bergamaschi formazione più o meno certa. Segui su Inter-News.it per tutta la giornata le ultime notizie sulla sfida. Dalle 16 il vero countdown ad Atalanta-Inter: collegamenti in diretta, interviste pre/post e LIVE della partita, trasmessa in diretta TV e streaming.