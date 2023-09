Real Sociedad-Inter (1-1): Inzaghi decide tutto con troppo in anticipo

Real Sociedad-Inter è un passaggio a vuoto internazionale a cui Lautaro Martinez rimedia in tempo con un gol che dà un punto. L’1-1 di San Sebastian riporta la squadra di Inzaghi con i piedi per terra dopo il Derby di Milano ma fa riflettere soprattutto la scelta di optare per le tante rotazioni iniziali. Di seguito l’analisi tattica di Real Sociedad-Inter in Champions League

Pre-Game Analysis: modulo e scelte di Inzaghi

FORMAZIONE – Ecco il 3-5-2 di partenza dell’Inter scelto da Simone Inzaghi per affrontare la Real Sociedad in Champions League in trasferta: 1 Sommer; 28 Pavard, 6 de Vrij, 95 A. Bastoni; 2 Dumfries, 23 Barella, 21 Asllani, 22 Mkhitaryan, 30 Carlos Augusto; 10 Lautaro Martinez ©, 8 Arnautovic.

In-Game Analysis: sviluppo e lettura di Real Sociedad-Inter

HIGHLIGHTS – Appena disponibili, clicca qui per vedere il video con tutti i momenti salienti e i gol di Real Sociedad-Inter, pareggiata 1-1 dalla squadra nerazzurra grazie alla rete del capitano Lautaro Martinez (sesto gol stagionale). L’Inter debutta nel Gruppo D con un punto insieme alla Real Sociedad, alle spalle della capolista Salisburgo (3) e davanti al fanalino di coda Benfica (0).

SOSTITUZIONI – Nel secondo tempo, al 56′ e sul risultato di 1-0, triplo cambio iniziale per Inzaghi: fuori Bastoni, Asllani e Arnautovic, dentro Dimarco, Frattesi e Thuram. Una modifica per reparto, con il centrocampista italiano che si posiziona sul centro-destra facendo scalare Barella da mezzala sinistra per permettere a Mkhitaryan di agire da perno davanti alla difesa, oltre alle due staffette. Al 71′ arriva il quarto cambio dell’Inter: fuori Mkhitaryan, dentro Sanchez. Inzaghi inverte il vertice del suo centrocampo schierando il 3-4-1-2 con il cileno dietro alle due punte. Infine, al 76′ ecco il quinto e ultimo cambio nerazzurro: fuori de Vrij, dentro Acerbi. Staffetta finale al centro della difesa obbligata per via dei problemi fisici riscontrati dall’olandese.

Player Analysis: focus sul singolo in maglia Inter

PROTAGONISTA – Un pareggio esterno può essere visto come un buon risultato ma non a San Sebastian, dove bisogna soffermarsi sul peggiore in campo: Barella. No, non è il peggiore in assoluto ma è il titolarissimo che delude nel momento in cui sarebbe servito un salto di qualità caratteriale. In assenza di Calhanoglu, la leadership dovrebbe passare automaticamente attraverso il numero 23 nerazzurro. E invece né aiuta il giovane Asllani ad approcciare nel delicato ruolo di vice-Calhanoglu né porta a termine una prestazione degna del suo livello. L’espulsione annullata post-controllo VAR evita la frittata totale e permette – indirettamente – all’Inter di recuperare il risultato, così da tornare a Milano almeno con un punto. Passo indietro. Immaturo.

Post-Game Analysis: considerazioni su Real Sociedad-Inter

COMMENTO – L’avvio shock dell’Inter non è solo frutto di una leggerezza di Bastoni, che sicuramente non aiuta. Il primo tempo della squadra di Inzaghi è da dimenticare. In difesa si soffre a ogni attacco. La fascia destra è assediata dall’imprendibile Barrenetxea. La manovra è inesistente, perché il centrocampo è inesistente. E l’attacco non si trova nemmeno per sbaglio. L’1-0 è un risultato d’oro vista la prestazione di Bastoni, Asllani, Arnautovic e compagni. Inzaghi non tarda a effettuare i cambi ma sono fin troppo telefonati e – paradossalmente – improvvisati. Dimarco serve a impostare da dietro senza perdere la spinta di Carlos Augusto. Frattesi è un cambio “obbligato” ma il test di Mkhitaryan davanti alla difesa dura appena un quarto d’ora. Thuram, invece, impiega poco tempo per ribadire le gerarchie offensive della nuova Inter. L’ingresso dell’attaccante francese rivitalizza l’Inter, che inizia a far girare meglio il pallone e a ritrovare verticalità. L’assedio finale porta in dote due gol ma uno purtroppo annullato: l’Inter non può permettersi di giocare un quarto d’ora, soprattutto quando va sotto dopo 4′ e in Europa. Il primo test di maturità di Inzaghi non dà frutti ed è un piccolo campanello di allarme.

Flash Inter: editoriale extra-analisi tattica

OSSERVAZIONE – Il punto guadagnato in casa della Real Sociedad è un punto d’oro. Definirlo “immeritato” non è correttissimo ma dall’Inter post-Istanbul adesso ci si aspetta sempre di più. E non è accettabile andare subito sotto per una dormita e soprattutto non riuscire a reagire per oltre un’ora. La squadra di casa è ben organizzata, ha qualità e alcuni talenti invidiabili. Ciò non giustifica l’approccio superficiale che mostra l’Inter di Inzaghi per quattro quinti di gara. L’impressione che si ha all’uscita delle formazioni ufficiali è che Inzaghi aveva deciso con largo anticipo l’undici titolare tra Milan ed Empoli. Ci sono Pavard (ottimo), Carlos Augusto (buono) e Arnautovic (pessimo) al posto di Darmian, Dimarco e Thuram. C’è anche l’alternanza tra de Vrij e Acerbi. Ma c’è soprattutto Asllani (scelta coerente in rosa seppur deludente nella prestazione) al posto di Calhanoglu e, quindi, non Frattesi. Necessaria la maxi rivoluzione? Probabilmente sarebbe servita una riflessione maggiore da parte di Inzaghi: le rotazioni “predefinite” hanno senso a organico completo ma se si verifica un imprevisto (l’infortunio di Calhanoglu) è opportuno limitare i danni diversamente, rimodulando il turnover in base all’impegno in calendario. Real Sociedad-Inter non è partita da preparare su carta in largo anticipo, cinque modifiche post-Milan e pre-Empoli sembrano un disegno già vecchio, che alla fine non paga.

