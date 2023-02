Inter-Milan (1-0): Pioli si specchia senza idee nel possesso palla di Inzaghi

Inter-Milan è un’altra lezione tattica di Inzaghi ai danni di Pioli. L’1-0 firmato Lautaro Martinez racconta una partita ben diversa dal tris visto in Supercoppa Italiana. Due filosofie a confronto basate sullo stesso sistema di gioco ma provare a limitare i danni in casa rossonera non cambia l’epilogo positivo in casa nerazzurra. Di seguito l’analisi tattica di Inter-Milan in Serie A

Pre-Game Analysis: il modulo e le scelte di Inzaghi

FORMAZIONE – Ecco il 3-5-2 di partenza dell’Inter scelto da Simone Inzaghi per affrontare il Milan nel Derby di Milano in Serie A: 24 Onana; 37 Skriniar, 15 Acerbi, 95 A. Bastoni; 36 Darmian, 23 Barella, 20 Calhanoglu, 22 Mkhitaryan, 32 F. Dimarco; 9 Dzeko, 10 Lautaro Martinez ©.

In-Game Analysis: sviluppo e lettura di Inter-Milan

HIGHLIGHTS – Nel primo tempo, al 34′ Calhanoglu pennella il solito corner, che Lautaro Martinez di testa capitalizza in rete con una girata perfetta (1-0). Nella ripresa, all’83′ Lukaku segna in scivolata dopo aver controllato il lancio di Bastoni ma viene annullato prima ancora che si possa parlare di gol a causa di un fallo (reciproco?) su Thiaw. Infine, all’89′ Lautaro Martinez fa doppietta ma il VAR annulla perché è in fuorigioco (millimetrico!) sulla sponda area di Lukaku.

SOSTITUZIONI – Al 72′, sul risultato di 1-0, arriva il triplo cambio iniziale di Inzaghi: fuori Dimarco, Mkhitaryan e Dzeko, dentro Gosens, Brozovic e Lukaku. Staffetta sulla fascia sinistra e in attacco, mentre il croato torna in cabina di regia con Calhanoglu che si sposta nel ruolo di mezzala sinistra. All’89′ ecco il quarto cambio per l’Inter: fuori Calhanoglu, dentro Gagliardini. Altro cambio ruolo per ruolo ma il numero 5 agisce da mezzala destra con Barella che si sposta sul centro-sinistra. Infine, al 93′ spazio al quinto e ultimo cambio nerazzurro: fuori Barella, dentro Asllani. Ultimissimo avvicendamento che non modifica nulla negli ultimissimi minuti di recupero.

Player Analysis: focus sul singolo nerazzurro

TOP – Nessun dubbio sul protagonista del Derby di Milano: Lautaro Martinez (vedi pagelle di Inter-Milan). Probabilmente l’uomo più atteso a San Siro è Skriniar senza la fascia di capitano, che invece si trova ben stretta al braccio sinistro del numero 10 argentino. Una scelta “giustificata” dalle gerarchie legate al numero di presenze ma in realtà più meritata che mai. Il campione del mondo è la vera anima della squadra. Tra i tanti, il leader che forse non ti aspetti. Indomabile.

Post-Game Analysis: considerazioni finali sulla partita

COMMENTO – Milan non pervenuto a San Siro per un tempo. In campo solo l’Inter, che fa del possesso palla il suo punto di forza in una manovra di altissima qualità tecnica. La partita allo specchio pensata da Pioli non premia gli ospiti, che con la difesa e i lanci lunghi non impensieriscono minimamente la squadra di Inzaghi. Le modifiche a inizio ripresa non possono peggiorare la situazione. E infatti è così, ma l’Inter è troppo concentratra per mettere a rischio il proprio vantaggio. Vantaggio minimo ma pur sempre da difendere attaccando. Questo l’errore del Milan: pensare di poter avere la meglio sull’Inter difendendo senza attaccare. Troppo tardi correggersi nell’intervallo. E va bene che il tabellone di San Siro non dica 2-0 o nuovamente 3-0 come a Riyad. L’Inter di Inzaghi ora è di un altro livello per il Milan di Pioli. E il +5 lo conferma.

OSSERVAZIONE – Inzaghi conferma, senza nemmeno troppe sorprese, l’undici che ha stravinto la Supercoppa Italiana. Pioli cambia tutto, optando per il 3-5-2 inzaghiano al posto del suo 4-3-2-1. Esperimento che dura un tempo. Inizia male e finisce peggio. Il problema non è nemmeno il sistema di gioco in sé, bensì l’approccio rossonero. Troppa Inter o poco Milan? Entrambe le considerazioni sono valide. I tre punti nerazzurri non sono frutto del cambio modulo. Più che altro, la mancanza di idee che caratterizza il Diavolo nel Derby di Milano è allarmante per una squadra chiamata obbligatoriamente a fare risultato. A tratti sembra che l’obiettivo di Pioli sia quello di non permettere all’Inter di dilagare come in Arabia Saudita, per poi magari colpirla in contropiede nella ripresa. Idea superficiale. Fallimentare. Il dominio tecnico-tattico nerazzurro è tale anche senza gol multipli. L’Inter di Inzaghi, pur senza alcuni titolarissimi (Brozovic e Lukaku entrano solo nel finale), trova la sua dimensione: la prestazione nel Derby di Milano può essere dinamite nella seconda parte di stagione. Adesso bisogna evitare che sia solo scintilla, però…

