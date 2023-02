Krunic: «Timidi contro l’Inter? No, volevamo difendere meglio e con più possesso»

Krunic parla dopo la sconfitta subita contro l’Inter (vedi articolo). Di seguito le dichiarazioni del giocatore del Milan intervenuto ai microfoni di Rai 2 al termine del derby.

MOMENTO DIFFICILE – Rade Krunic risponde ai microfoni di Rai 2 al termine di Inter-Milan. Così il rossonero durante “La Domenica Sportiva”: «Crisi Milan? Difficile trovare la parole e le spiegazioni giuste. Dalla partita contro la Roma siamo calati molto mentalmente. Continuiamo a fare il massimo in allenamenti e partite ma qualcosa non va. Oggi contro l’Inter timidi? No, era il nostro modo di giocare, volevamo difendere meglio la nostra porta. Non abbiamo fatto tutto come volevamo, soprattutto nel primo tempo. Volevamo più possesso di palla ma non l’abbiamo fatto bene. Viviamo un momento difficile che non è da noi. Il gol dell’Inter subito su calcio d’angolo? Abbiamo preparato tanto queste situazioni ma abbiamo preso gol sul primo palo. Ma eravamo in tantissimi, quindi non eravamo messi male».