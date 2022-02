Amiri, Blessin lo schiererà dal 1′ in Genoa-Inter? «Sono tornato»

Nadiem Amiri, centrocampista del Genoa di Alexander Blessin, potrebbe esordire da inizio partita venerdì 25 febbraio contro l’Inter di Simone Inzaghi.

ESORDIO DAL 1′ – Potrebbe essere arrivato il momento dell’esordio dall’inizio per Nadiem Amiri. Dopo la partenza dalla panchina nel match contro la Roma dello scorso 5 febbraio ed il forfait contro la Salernitana ed il Venezia per via di un’intossicazione alimentare, adesso il 25enne del Genoa pare essere al 100% e dunque il tecnico rossoblù Alexander Blessin potrebbe schierarlo dal primo minuto.

POST – Il centrocampista tedesco si è allenato con la squadra ed ha pubblicato un post sui social network scrivendo. “Sono tornato“. Nel mirino la partita contro l’Inter, in programma venerdì 25 febbraio.

Fonte: Instagram Nadiem Amiri