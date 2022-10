Acerbi o De Vrij e gli altri dubbi per Inzaghi in vista di Sassuolo-Inter – SI

L’inviato di Sportitalia, Gianluca Viscogliosi, ha dato gli ultimi aggiornamenti riguardo i probabili titolari dell’Inter nel match di sabato. I nerazzurri andranno a Reggio Emilia, dove ci sarà il Sassuolo ad ospitarli. Occasione dal primo per Francesco Acerbi, tra gli ex della partita.

ENERGIE- Dopo la vittoria in Champions League contro il Barcellona, torna la Serie A. Inter che affronterà il Sassuolo, sabato alle 15.00. Questo l’intervento di Gianluca Viscogliosi ai microfoni di Sportitalia: «Vittoria che ha ridato energie mentali e fisiche alla squadra di Simone Inzaghi. Ha spazzato via anche un po’ di incertezza intorno alla figura del tecnico nerazzurro e allo stesso tempo, ha dato credibilità ad alcuni singoli, tornati apparentemente al loro livello. Energie fisiche che adesso dovranno essere messe in campo in Campionato contro il Sassuolo. Non sarà semplice anche perché dall’altra parte ci sarà un ex col dente avvelenato come Pinamonti». Trasferta ostica per i nerazzurri, soprattutto dopo il match con il Barcellona.

DUBBI – Viscogliosi continua poi con i ballottaggi nella testa di Inzaghi: «Ci sarà qualche alternanza in difesa con Francesco Acerbi favorito su Stefan De Vrij. Sulle fasce, probabile che riposino i titolari in Champions, spazio quindi a Robin Gosens e Denzel Dumfries. Davanti nessun tipo di turnover, con Correa e Lukaku out, spazio alla coppia Lautaro-Dzeko». Per Robin Gosens potrebbe trattarsi di una occasione (vedi focus), con un Federico Dimarco così, lo spazi per il tedesco si riduce. In attacco Cristian Chivu corre in soccorso: saranno aggregati infatti Dennis Curatolo e Valentin Carboni, oltre al centrocampista Aleksandar Stankovic, figlio di Dejan.