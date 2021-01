UFFICIALE – Inter Women, ceduta Quazzico alla Pink Bari: la formula

Logo Inter maglia 2020-2021. Immagine da Inter.it

L’Inter Women, comunica la cessione di Francesca Quazzico, difensore della formazione nerazzurra, alla Pink Bari. Di seguito il comunicato ufficiale della società nerazzurra

UFFICIALE – Francesca Quazzico saluta l’Inter Women di Sorbi. Per il difensore, classe 2001, inizia una nuova avventura al Pink Bari. Di seguito il comunicato del club nerazzurro: “FC Internazionale Milano comunica la cessione a titolo temporaneo di Francesca Quazzico. Il difensore nerazzurro si trasferisce a Bari fino al termine della stagione. A Francesca va un grande in bocca al lupo per questa nuova avventura”.

Fonte: inter.it