Sanchez, affaticamento muscolare. In dubbio per Udinese-Inter?

Sanchez, al termine di Inter-Juventus, ha avvertito un affaticamento muscolare. In dubbio per Udinese-Inter? Le ultime da Matteo Barzaghi per “Sky Sport”

DUBBIO – Alexis Sanchez, entrato al posto di Lautaro Martinez in Inter-Juventus, ha ben giocato i dieci minuti contro i bianconeri. Al termine del match, però, il cileno ha avvertito un dolore all’adduttore che lo ha fatto uscire acciaccato dal campo. Secondo quanto riferito da Matteo Barzaghi per “Sky Sport” l’entità dell’infortunio non preoccupa granché lo staff: si tratta, infatti, di un semplice affaticamento muscolare. Per il cileno saranno decisivi i prossimi giorni, in cui verrà gestito, per poter essere pronto in vista della trasferta di Udine.