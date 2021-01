Padovan: «Inter favorita per lo scudetto. Gap con la Juventus colmato»

Giancarlo Padovan

Giancarlo Padovan, ospite negli studi di “Sky Sport 24”, ha parlato dell’Inter, reduce dallo scontro diretto vinto contro la Juventus. Il giornalista analizza il momento dei nerazzurri

FAVORITI – Giancarlo Padovan analizza il momento dei nerazzurri: «L‘Inter ha ritrovato Vidal, che era disperso: ha segnato in Coppa Italia e contro la Juventus, il gol a mio parere decisivo. Conte ha trovato il sistema di gioco definitivo, l’Inter per me resta la candidata numero uno per lo scudetto. Ma merito al Milan che sta davanti in classifica. I nerazzurri hanno un vantaggio, non hanno competizioni europee. I nerazzurri possono pensare adeguatamente all’unico obiettivo rimasto, assieme alla Coppa Italia. Gap con la Juventus? Colmato, i bianconeri sono indietro rispetto all’Inter rispetto al gioco e all’organizzazione».