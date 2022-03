Sonstevold: «Che gioia sentirsi parte del futuro dell’Inter. Crescere ancora»

Anja Sonstevold, su Inter Tv, ha espresso la sua gioia per il rinnovo di contratto con l’Inter Women. La giocatrice è arrivata a Milano la scorsa estate per rinforzare la difesa di coach Guarino

SODDISFAZIONE − Dopo l’annuncio del rinnovo (vedi articolo), così Sonstevold: «Sono molto felice di aver prolungato il mio contratto con l’Inter. Dal primo giorno mi sono sentita a casa grazie alle mie compagne, la staff, la squadra e la società. Sono felicissima di aver rinnovato altri due anni. Molto bello sentirsi parte del futuro dell’Inter, so che ci sono molti aspetti su cui devo migliorare. E’ una cosa molto bella essere un punto di riferimento per le compagne, io provo ad essere semplicemente me stessa. So che posso essere d’aiuto e ne sono solo contenta. Prima stagione in Italia? Mi piace molto il campionato italiano, è diverso da cui ero abituata. Ci sono più calciatrici tecniche e da difensore questa cosa mi mette alla prova. Abbiamo affrontato tante squadre forti ma voglio fare dei passi avanti. Un onore difendere questi colori, i nostri tifosi sono i migliori».