Pinamonti: «All’Inter non ho buttato un anno. Lukaku? Quanti consigli!»

Andrea Pinamonti, durante una diretta Twitch di Dazn, ha parlato della sua esperienza all’Inter lo scorso anno. Seppur abbia giocato poco, il centravanti dell’Empoli non ha dubbi su ciò che ha imparato. Un aneddoto su Lukaku

ANNO DI APPRENDIMENTO − Pinamonti sull’ultimo anno all’Inter: «Tengo molto alle maglie dell’Inter, Alessandro Bastoni, Milan Skriniar. Li ho scambiati sia quando ero al Genoa che all’Empoli. All’Inter? Tante volte mi sono sentito dire che ho buttato via un anno. Non è stato così anzi ho appreso di più pur non giocando. Ero consapevole di trovare poco spazio visti i tanti campioni soprattutto in attacco. Insieme a Raiola abbiamo fatto questa scelta. Con Conte ho lavorato tanto e sapevo che sarebbe stata una tappa fondamentale per la mia carriera. Imparato tanto da mister e compagni. Romelu Lukaku? Gigante buono, la persona più buona con cui ho avuto la possibilità di rapportarmi. Mi dava consigli a farmi fare anche qualche risata. Tanti consigli mi ha dato, il più prezioso quello di come usare il fisico».