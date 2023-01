Simonetti: «Quando mi ha chiamata l’Inter ero felicissima, sono cresciuta»

Flaminia Simonetti è stata protagonista dell’intervista di oggi pubblicata dall’Inter sul matchday programme in vista della gara contro l’Hellas Verona di oggi.

OBIETTIVI – Flaminia Simonetti si è raccontata, dai suoi inizi fino ad oggi: «Ogni volta che vedevo una palla dovevo correre a giocare. Il calcio per me è stato sinonimo di divertimento a una valvola di sfogo. Quando mi hanno chiamata in Nazionale ho capito che quella era la mia strada. Sono determinata, umile e tenace. Sono cresciuta anche grazie a momenti difficili. Mi sono trasferita da Roma a Empoli e poi a Milano dove sono cresciuta. Quando mi ha chiamato l’Inter ero felicissima, qui ho fatto quel salto che mi ha permesso di raggiungere obiettivi importanti». Queste le parole della classe 1997 arrivata a Milano dall’Empoli.