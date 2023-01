Inter-Milan Primavera 1: data, ora, diretta TV, LIVE streaming e cronaca

L’Inter domani torna in campo per il campionato Primavera 1, dopo il rocambolesco ottavo di finale vinto contro il Verona. Per i ragazzi di Chivu sarà derby contro il Milan. Ecco tutte le informazioni utili su Inter-Milan di Primavera 1 per scoprire dove vederla in diretta TV e Live streaming ma anche per seguirla su Inter-News.it

TEMPO DI DERBY – L’Inter di Cristian Chivu, dopo la vittoria contro l’Empoli nell’ultimo turno, sarà impegnata domani nel derby di campionato contro il Milan di Ignazio Abate. Calcio d’inizio fissato alle 14,30 al KONAMI Youth Development Centre. Il LIVE su Inter-News.it inizierà intorno alle 19,30 con l’annuncio delle formazioni ufficiali, che precederà la cronaca testuale. A seguire, dopo il triplice fischio finale, il tabellino completo e le pagelle dettagliate. Trattandosi di un’esclusiva Sportitalia la partita sarà visibile in chiaro e gratuitamente sul canale 60 del digitale terrestre. Oltre a poterla seguire comodamente in TV, Inter-Milan verrà trasmessa anche in streaming sul sito di Sportitalia (www.sportitalia.com). Potrà essere seguita LIVE on demand anche sulla App di Sportitalia, senza costi aggiuntivi.