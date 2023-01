I centravanti più costosi degli anni 2000: presenti tre giocatori ex Inter

Tra i centravanti più costosi degli anni 2000, sono presenti tre giocatori che hanno giocato all’Inter. Questa la speciale classifica pubblicata da Transfermarket oggi.

BOMBER – Di centravanti forti ne sono passati tanti dalla Serie A. L’Inter ne ha avuti parecchi e sono addirittura tre gli ex nerazzurri presenti nella top dieci degli attaccanti più costosi degli anni 2000. Al primo posto c’è Cristiano Ronaldo, ceduto dal Manchester United al Real Madrid per 94 milioni. Cifra record per l’epoca che ora è il prezzo minimo in pratica. Inter al secondo posto, per la cessione di Zlatan Ibrahimovic al Barcellona per 69,5 milioni di euro. Al terzo posto c’è Hernan Crespo, ma per il passaggio dal Parma alla Lazio: i biancocelesti lo pagarono 56 milioni. Sempre Crespo al sesto posto quando venne invece acquistato dall’Inter proprio dalla Lazio per 40 milioni. Al quarto posto c’è ancora l’Inter, quando Ronaldo passò al Real Madrid per 45 milioni.