Simonetti: «Inter Women, obiettivo top-4! Domani aspettare la Juventus»

Simonetti è fra le convocate di Guarino per Inter-Juventus di Coppa Italia Femminile, semifinale d’andata domani alle 14.30 a Lecco (vedi articolo). La centrocampista ha parlato a DAZN della partita e del momento della squadra di Guarino.

PROTAGONISTE – Inter Women è quinta in Serie A Femminile dopo tredici giornate, una crescita rispetto all’ottavo della passata stagione. Flaminia Simonetti parla dell’ascesa: «Rita Guarino sta facendo la differenza, ha cambiato la nostra mentalità. Il suo lavoro quotidiano è fondamentale. Pretende il massimo da ognuna di noi sia sotto l’aspetto comunicativo sia sotto quello tecnico-tattico. Anche come gruppo però abbiamo dei meriti: ci siamo parlate e ci siamo prefissate l’obiettivo di migliorare dopo una stagione in cui i risultati non erano stati all’altezza del nostro potenziale. Volevamo e vogliamo raggiungere traguardi importanti».

L’AUGURIO – Simonetti ha un obiettivo per la seconda parte di stagione: «Arrivare seconde in campionato sarebbe un’impresa. Ci sono tante squadre che lottano per il piazzamento europeo e il girone di ritorno per noi sarà molto più complicato: le avversarie ora sanno di cosa siamo capaci e negli scontri diretti scenderanno in campo con una soglia di attenzione più alta. Dovremo essere capaci di variare il nostro gioco, trovare soluzioni e sorprendere ancora di più. In ogni caso il nostro obbiettivo principale è di concludere questa Serie A tra le prime quattro per poter partecipare alla prossima edizione di Supercoppa Italiana».

PROSSIMO AVVERSARIO – Domani alle 14.30 si giocherà Inter-Juventus in Coppa Italia Femminile. Così Simonetti sulla gara: «La Juventus è una squadra fortissima e ne siamo consapevoli. Credo però che la gara in campionato – seppure sia terminata con una sconfitta per noi – abbia dimostrato che ci eravamo preparate nel modo giusto. È stata in equilibrio fino al gol di Barbara Bonansea al 71′. I segreti per metterle in difficoltà? L’unione e la pazienza: dovremo saper aspettare tutte insieme e capire quando attaccare».

Fonte: dazn.com – Alice Nidasio