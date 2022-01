Lazaro titolare, ma Benfica rimontato: Taça da Liga allo Sporting CP

Finale di Taça da Liga sfortunata per il Benfica di Lazaro, sconfitto 1-2 nel derby contro lo Sporting CP. A Leiria le Aguias vanno avanti al riposo ma poi subiscono il ribaltone dei biancoverdi.

KO IN FINALE – Lo Sporting CP si aggiudica la Taça da Liga, coppa di lega portoghese. Nella finale di Leiria i biancoverdi vincono 1-2 il derby di Lisbona in campo neutro contro il Benfica di Valentino Lazaro, schierato titolare e per tutto l’incontro dall’allenatore Nélson Verissimo. Al 23′ Aguias avanti, con un bel movimento sul centro-sinistra in area di Everton che salta un avversario e con un potente mancino sblocca il risultato. Subito dopo l’intervallo però lo Sporting CP pareggia: corner da sinistra e colpo di testa vincente di Gonçalo Inacio. Quasi tutto biancoverde il secondo tempo, con Palhinha che colpisce una traversa con una botta dai sedici metri. Lazaro deve anche salvare su un contropiede tre contro due: bella la diagonale del prestito dall’Inter per fermare l’avanzata avversaria. Non basta, perché poco dopo (78′) un gran lancio da centrocampo di Pedro Porro pesca Pablo Sarabia sulla sinistra, controllo e conclusione vincente. Nel lungo recupero ammonito anche chi l’Inter l’ha già lasciata, ovvero Joao Mario, per proteste. Lazaro si conquista l’ultima punizione, ma lo Sporting CP regge e festeggia la conquista della Taça da Liga.