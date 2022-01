Caicedo all’Inter, ecco lo stipendio che prenderà da qui a giugno – SI

Caicedo da questo pomeriggio è ufficialmente un giocatore dell’Inter (vedi articolo). L’ecuadoriano arriva in prestito secco dal Genoa, e Sportitalia svela la cifra che guadagnerà di ingaggio da qui a fine stagione.

NERAZZURRO PER CINQUE MESI – Felipe Caicedo ha firmato un contratto di prestito con l’Inter fino al 30 giugno 2022. L’attaccante ecuadoriano, già avuto da Simone Inzaghi alla Lazio fra il 2017 e lo scorso maggio, resta comunque di proprietà del Genoa e non ci sono clausole per il riscatto. Come fa sapere Sportitalia l’ingaggio che sarà corrisposto al giocatore è ottocentomila euro. Caicedo ha un accordo con i rossoblù in vigore fino al 30 giugno 2024.