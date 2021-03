Roma-Inter Women, giallorosse in vantaggio al termine del primo tempo

Inter Women in campo contro la Roma, per il match valido per la 16ª giornata della Serie A femminile presso il Centro Sportivo “Fulvio Bernardini”. Al 45′ padrone di casa in vantaggio

PRIMO TEMPO – Inter Women chiude in svantaggio il primo tempo della sfida di Serie A femminile contro la Roma. Le padrone di casa sono in vantaggio per 2-0: per le giallorosse in gol al 13′ con Thomas. Il raddoppio al 33′ con Swaby. Le ragazze di Sorbi proveranno a ribaltare il risultato nella ripresa.

ROMA: 12 Ceasar, 4 Soffia, 5 Bernauer, 10 Giugliano, 11 Erzen, 15 Serturini, 16 Ciccotti, 19 Thomas, 25 Swaby, 29 Lazaro, 32 Linari.

A disposizione: 1 Baldi, 9 Banusic, 22 Bonfantini, 24 Corrado, 30 Severini, 34 Corelli, 44 Pettenuzzo, 45 Massa, 50 Battistini.

Allenatore: Leonardo Montesano

INTER: 12 Gilardi; 13 Merlo, 17 Debever, 19 Alborghetti, 8 Brustia; 18 Pandini, 22 Catelli, 93 Rincón; 7 Marinelli, 16 Møller, 29 Mauro.

A disposizione: 1 Aprile, 9 Baresi, 20 Simonetti, 23 Auvinen, 24 Pavan, 25 Gallazzi, 27 Tarenzi, 28 Passeri, 30 Vergani.

Allenatore: Attilio Sorbi

Arbitro: Giorgio Vergaro (sez. Bari)