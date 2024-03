Robustellini: «Inter, tutte allineate! Con la Roma possiamo farcela»

Dopo due giornate di poule scudetto Chiara Robustellini fa il punto sull’Inter Women. La nerazzurra, poi, spiega le sensazioni alla vigilia del match contro la Roma.

MIGLIORAMENTO – Chiara Robustellini, intercettata da Inter TV, racconta le impressioni dello spogliatoio dell’Inter Women: «Finalmente siamo tutte allineate. Abbiamo iniziato col piede giusto questa poule scudetto. Ci siamo parlate prima di iniziare e ci siamo date degli obiettivi che in queste due partite si sono visti. Penso ci sia stato un miglioramento dal punto di vista mentale piuttosto che tecnico-tattico. In campo ho notato negli occhi delle mie compagne quella voglia di far emergere le proprie potenzialità al servizio della squadra. Quindi questo è assolutamente positivo».

CONSAPEVOLEZZA – Due risposte positive in questo esordio di poule scudetto per l’Inter Women. Ne parla così Chiara Robustellini: «La vittoria a Firenze è stata davvero importante, una bella soddisfazione. Abbiamo giocato pensando all’amarezza provata durante l’eliminazione dalla Coppa Italia. Vincere 3-0 disputando quel tipo di partita è stato davvero bello e ci ha reso anche più consapevoli della nostra forza. Contro la Roma mi aspetto una partita come quelle disputata finora perché nella poule scudetto si sa che tutte le sfide sono complicate e difficili ma se giochiamo come abbiamo fatto nell’ultimo match contro di loro possiamo toglierci delle grandi soddisfazioni e portare a casa il risultato».