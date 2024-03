Paventi: «Inter carica! Empoli non semplice ma grande voglia»

Giornata importante per l’Inter che torna a lavoro alle ore 15.00 al completo. A quattro giorni dalla sfida contro l’Empoli Andrea Paventi racconta le sensazioni dall’ambiente nerazzurro.

SENSAZIONI E SPERANZE – L’Inter ha una nuova missione: battere l’Empoli e aggiungere un bel +3 alla corsa verso lo scudetto. Lunedì i nerazzurri scenderanno in campo e Andrea Paventi, su Sky Sport 24, racconta: «Oggi giornata di valutazioni per Inzaghi, che spera di avere anche Sommer, che è in miglioramento rispetto al primo giorno che è arrivato a Milano. Bisognerà vedere i progressi che farà per consentirgli di essere a disposizione contro l’Empoli. E poi ci sono tutti quei giocatori che in giro per il mondo sono ritornati più o meno motivati. Lautaro Martinez si è sbloccato con l’Argentina, Calhanoglu che su rigore è una sentenza. E tutti quei giocatori che hanno voglia di tuffarsi in campionato, dove l’Inter è attesa da una partita sicuramente non semplice ma con un obiettivo così grande che carica tutti».