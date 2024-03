Inter, quanto ci sei mancata: oggi (quasi) tutti agli ordini di Inzaghi!

Appiano Gentile si ripopola del tutto. Oggi giornata di rientri e valutazioni per Inzaghi, che inizia a pensare a Inter-Empoli. All’appello risponderanno quasi tutti.

RIENTRO – Quella odierna è una giornata significativa per l’Inter, che si ritroverà finalmente al completo ad Appiano Gentile per la seduta d’allenamento. In queste settimane di sosta per le Nazionali al Centro Sportivo Suning sono rimasti pochi volti nerazzurri, fra i calciatori infortunati e quelli risparmiati dalla convocazione. Dei quindici uomini partiti subito dopo Inter-Napoli, però, Simone Inzaghi ne ha riabbracciati prima del tempo due. Yann Sommer e Stefan De Vrij, infortunatisi nella prima fase della sosta e tornati a Milano per sottoporsi alle cure. Un ritorno, dunque, tutt’altro che piacevole, ma che potrebbe rivelarsi meno deleterio del previsto.

VALUTAZIONI – La seduta dall’allenamento di ieri ha fornito all’Inter risposte importanti sul fronte recuperi, col rientro in gruppo di Carlos Augusto e Stefano Sensi. Anche Yann Sommer era fra i presenti, anche se svolgendo il lavoro a parte e al chiuso. Oggi, però, Inzaghi potrà sorvegliare a vista anche il resto dei suoi uomini che negli ultimi dieci giorni sono stati impegnati con le rispettive Nazionali. Si prospetta, dunque, una giornata di valutazioni in vista della sfida di lunedì prossimo contro l’Empoli. L’allenatore piacentino, infatti, potrà analizzare il livello di freschezza di tutti e iniziare a capire su chi poter affidarsi per il match di Pasquetta. All’appello ne mancheranno solo due, Stefan De Vrij e Marko Arnautovic che corrono sì per il rientro e un posto in panchina ma, solo in vista della trasferta di Udine.