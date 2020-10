Regina Baresi: “Milan-Inter Women, vogliamo rifarci! Adesso…”

Condividi questo articolo

Regina Baresi Inter

Regina Baresi, capitano dell’Inter Women, ha parlato del Derby che attenderà le ragazze di Attilio Sorbi contro le undici del Milan

DERBY – Queste le parole di Regina Baresi, capitano dell’Inter Women, ai microfoni di “Sky Sport”, in vista del Derby, Milan-Inter Women, in programma domani alle 12.30. «A questo derby arriviamo cariche e con tanta voglia di rifarci – ha riportato “Inter.it” –. Siamo in forma e stiamo bene. Questa è una partita che ci darà sicuramente tante emozioni e non vediamo l’ora di giocarla».

DIREZIONE GIUSTA – Regina Baresi prosegue. «Dopo le prime partite in cui abbiamo avuto qualche difficoltà, adesso stiamo andando nella direzione giusta: siamo un gruppo molto unito e ci aiutiamo tanto. Abbiamo tanta voglia di fare bene».

Fonte: Inter.it