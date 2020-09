Regazzoli: “Inter Women in crescita: ci stiamo rifacendo. Ora sto bene”

Condividi questo articolo

Alice Regazzoli Inter-Milan

Regazzoli ha parlato dell’inizio di stagione per Inter Women e delle ambizioni della squadra. La calciatrice sottolinea anche la ripresa dopo l’infortunio. Di seguito le sue dichiarazioni in un’intervista ai microfoni di “Inter Tv”

SQUADRA IN CRESCITA – Alice Regazzoli fa il punto della situazione sulla stagione: «Adesso sto bene, mi sono ripresa dopo l’infortunio. Non è facile tornare a giocare dopo 10 mesi sul campo verde è stata un’emozione unica e molto forte. Non pensavo di giocare subito dall’inizio: ringrazio il mister per aver creduto in me. Il campionato non è iniziato nel miglior modo, ma ci stiamo rifacendo – dice Regazzoli –. il mister ci ha detto di giocare con il cuore e far valere le nostre potenzialità. Siamo finalmente riusciti a vincere. Ambizioni Inter Women? Ho iniziato qui dalle giovanili. Quest’anno abbiamo fatto ottimi acquisti. Aspettiamo il ritorno di Ilaria Mauro: non vediamo l’ora che possa esordire. Ci stiamo trovando tutte bene: sono contenta. Napoli? E’ una partita che non dobbiamo sottovalutare. Dobbiamo restare concentrate e cercare di portare a casa i tre punti».