Vidal atterrato a Milano, l’Inter ufficializza. Ecco la prima foto

Vidal Espanyol-Barcellona

Vidal, dopo una lunga telenovela di mercato, è arrivato a Milano, dove sta per iniziare la sua avventura con la maglia dell’Inter. Il centrocampista, come vi abbiamo testimoniato alcuni minuti fa, è in Italia. Anche il club nerazzurro su Twitter ufficializza lo sbarco nella città lombarda

LE ORE DEL GUERRIERO – Tante settimane di attesa sono culminate questa sera nell’arrivo di Arturo Vidal a Milano. Il calciatore cileno domani compirà altri passi essenziali per l’arrivo in nerazzurro: prima le visite mediche e poi la firma sul contratto con la Beneamata. L’Inter ha ufficializzato lo sbarco del centrocampista, postando anche una foto sul profilo Twitter del club.