Panico: «Temiamo l’Inter Women! Ma noi consapevoli delle nostre armi»

Patrizia Panico, coach della Fiorentina Women che domani alle 12:30 affronterà le ragazze dell’Inter, attraverso i canali ufficiali del club viola ha parlato dell’importanza di questa partita che chiude di fatto la regular season.

SCONTRO DIRETTO – Patrizia Panico rispetta le nerazzurre allenata da coach Guarino e ha parlato così della sfida di domani: «La partita con l’Inter Women andrà a chiudere la regular season. La nostra posizione in classifica è interessante, si affrontano due squadre che si conoscono. Loro hanno un potenziale offensivo importante, anche nell’individualità. Hanno giocatrici che possono risolvere le partite da sole. Noi dobbiamo assolutamente temerle e rispettarle come giusto che sia, ma anche essere consapevoli che abbiamo le nostre armi per giocarci la partita. Preparare la partita contro l’Inter non avendo a disposizione neanche un portiere è stato difficile».

Fonte: fiorentina.it