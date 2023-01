Milan-Inter Women (1-4): il tabellino della 15ª giornata di Serie A Femminile

L’Inter Women ha strapazzato il Milan 1-4 nel Derby di ritorno in campionato, valido per la 15esima giornata. Come all’andata (4-0), le nerazzurro dominanti contro la formazione di Ganz. Di seguito il tabellino di Milan-Inter Women

Milan-Inter Women − Tabellino

MILAN-INTER WOMEN 1-4 (Serie A Femminile)

Marcatrici: 2’ Santi (I), 15’ Chawinga (I), 32’ Piemonte (M), 52’ Karchouni (I), 74’ Chawinga (I).

MILAN (4-3-2-1) 1 Giuliani; 4 Árnadóttir, 25 Mesjasz, 5 Nouwen, 7 Bergamaschi (83’ Andersen); 11 Grimshaw, 10 K. Dubcová (60’ Guagni), 12 Mascarello (83’ Adami); 19 Thomas, 9 Asslani; 18 Piemonte.

A disposizione: 22 Fedele, 32 Babb, 3 Andersen, 6 Fusetti, 8 Adami, 17 Vigilucci, 20 Soffia, 26 M. Dubcová, 37 Guagni.

Coach: Maurizio Ganz

INTER (4-2-3-1): 22 Durante; 25 Thøgersen, 17 Fördős, 19 Alborghetti, 13 Merlo; 34 Mihashi, 6 Santi; 10 Bonetti (68’ Ajara), 5 Karchouni (68’ Pandini), 11 Chawinga (91’ Colonna); 9 Polli (80’ Robustellini).

A disposizione: 12 Piazza, 3 Van Der Gragt, 14 Robustellini, 18 Pandini, 21 Zappettini, 27 Csiszár, 29 Kristjánsdóttir, 33 Ajara Njoya, 37 Colonna.

Coach: Rita Guarino

ARBITRO: Kumara. ASSITENTI: Cerilli, Tempestilli.

NOTE: 54’ Espulsione per un collaboratore di Rita Guarino.