Durante: «Volevamo grande prestazione! Rigore? Lavoro su dettagli»

Francesca Durante è stata protagonista di rigore parato in Milan-Inter Women. Il portiere delle nerazzurre ha parlato così ai microfoni di LA 7.

DECISIVA – Queste le parole di Francesca Durante: «Rigore parato? Lavoriamo con il preparatore del portiere e con il match analyst, analizziamo tutto al dettaglio e questo fa la differenza. Una partita che volevamo giocare con unag rande prestazione. Il fatto di aver segnato tanto ci ha dato sicurezza e ci da fiducia per il prosieguo della stagione. In sei giorni abbiamo giocato tre partite, siamo arrivati col fondo delle energie. Ma in un derby occorre andare oltre, con il cuore».