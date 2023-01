Milan-Inter Women termina 1-4! Altro derby dominato dalla squadra di Guarino!

Milan-Inter Women termina 1-4. La 15ª giornata del Campionato di Serie A Femminile al Centro Sportivo Peppino Vismara di Milano (MI) finisce con una vittoria dominante per la squadra di Guarino. Le nerazzurre concludono alla grande quanto iniziato nel primo tempo. Arriva il gol su punizione di Karchouni e la doppietta di Chawinga. Durante decisiva sulla parata del rigore e non solo. Di seguito il report del secondo tempo di Milan-Inter Women.

SECONDO TEMPO – Dopo l’1-2 del primo tempo in Milan-Inter Women (vedi report), nella ripresa la squadra di Rita Guarino inizia di nuovo bene. Al 52′ le nerazzurre mettono al sicuro il vantaggio grazie alla conclusione di Ghoutia Karchouni. La centrocampista nerazzurra calcia direttamente in porta una punizione dal limite dell’aria. La conclusione, già perfetta, viene facilitata da una deviazione della barriera e termina alle spalle di Laura Giuliani. Al 57′, però, sembra mettersi male per le interiste perché l’arbitro concede un calcio di rigore al Milan. Dal dischetto parte Kosovare Asllani, ma una grande Francesca Durante gli nega la gloria. L’ennesima parata del portiere dell’Inter Women equivale a un gol! Gol – il quarto – che, tra l’altro, arriva al 74′. Lo firma, ancora una volta, Tabitha Chawinga, che coglie al volo l’invitante assist di Elisa Polli. Milan-Inter Women termina 1-4. La squadra di Guarino trova un’altra grande vittoria nel derby milanese. Tre punti conquistati, con merito e gloria, utili staccare nella classifica di Serie A Femminile.