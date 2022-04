Marinelli: «Inter Women ha identità! Periodo delicato, mi aspetto una cosa»

Marinelli (calciatrice del mese in Serie A Femminile), al termine dell’allenamento odierno ha parlato dei prossimi impegni in programma.

PROSSIMI IMPEGNI – Gloria Marinelli dopo l’allenamento ha parlato così attraverso i microfoni del club: «Il nostro è stato un percorso in evoluzione, quindi stiamo piano piano prendendo forma come squadra. Abbiamo la nostra identità e l’abbiamo dimostrato nell’ultima gara con la Fiorentina con una bellissima vittoria. Nelle ultime tre partite del campionato mi aspetto un miglioramento da parte nostra: questo è il momento più delicato perché siamo nella parte finale della stagione e c’è un po’ di stanchezza ma noi siamo pronte e non vediamo l’ora di giocarle tutte per vincerle».

Fonte: Inter.it