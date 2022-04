Romano: «Perisic, club interessati ma vuole solo l’Inter! Nuovo incontro»

Romano attraverso il suo podcast Here we go, disponibile su Spotify, ha aggiornato riguardo la situazione legata all’Inter e in particolare il rinnovo di Ivan Perisic.

IL RINNOVO – Fabrizio Romano fa il punto della situazione riguardo il rinnovo di contratto: «Ivan Perisic sta giocando a livelli straordinari, il suo rendimento all’Inter è incredibile. Filtra ancora ottimismo sul suo contratto, tant’è che è stato fissato un nuovo incontro. Una cosa è certa: lui vuole restare all’Inter! Nonostante l’interesse di diversi club in Bundesliga e altri club in Europa, la sua priorità è il club nerazzurro. Comprensibilmente dopo stagioni del genere vuole un contratto che sia all’altezza delle sue prestazioni».